Chivu ha tre sfide chiave per il successo della sua Inter

Dopo il primo assaggio nel Mondiale per Club, l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter è entrata nel vivo, con l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026. Il tecnico potrà così iniziare a plasmare la sua squadra, in attesa ancora di alcuni colpi di mercato.

Il nome che accende le speranze dei tifosi nerazzurri è quello di Lookman, che andrebbe ad aumentare sensibilmente il potenziale offensivo dei nerazzurri. Un reparto nel quale Chivu si troverà a dover affrontare tre sfide importanti, secondo Tuttosport.

Il quotidiano torinese, infatti, sottolinea come per il tecnico sarà importante trovare il modo di far rendere tutti gli attaccanti alle spalle della certezza Lautaro Martinez. Non solo Thuram, ma anche Bonny e Pio Esposito dovranno trovare il modo di dare il loro contributo, in una stagione lunga e piena di impegni.

D’altronde, uno dei problemi delle scorse stagioni è stato proprio la differenza troppo marcata tra titolari e alternative, con Arnautovic, Correa e Taremi, che non sono mai riusciti a dare un contributo realmente decisivo.