Milan a caccia di un attaccante: pronto un ex Inter per gennaio

Il mercato di gennaio è ancora distante quasi due mesi, eppure molte squadre sono già alla ricerca di profili in grado di migliorare il proprio organico per la seconda parte di stagione. Tra queste c’è il Milan, che ha bisogno di rinforzare il proprio reparto d’attacco, vista la poca soddisfazione per il rendimento di Jovic fin qui.

Secondo il Mirror, i rossoneri avrebbero già trovato la soluzione e si tratterebbe di un ex Inter, poco più di una meteora in nerazzurro nonostante le grandi aspettative. Il Milan, infatti, avrebbero messo gli occhi su Gabriel Barbosa. Per il brasiliano, però, il Flamengo chiederebbe almeno 25 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Rivedere Gabigol a San Siro a distanza di anni farebbe sicuramente un effetto particolare, specie con la maglia del Milan. Il brasiliano, che negli anni successivi si è costruito una carriera di alto profilo in Brasile, è un po’ diventato il simbolo di quell’annata disastrosa che fu la stagione 2016/2017, nel corso della quale sulla panchina dell’Inter si sedette anche lo stesso Pioli.