Calhanoglu maestro della mediana: ecco come ha fatto dimenticare Brozovic

Hakan Calhanoglu è uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione dell’Inter. Il turco sta fornendo una prestazione di alto livello dietro l’altra, in modo per nulla scontato. Anche perché era chiamato a un compito non semplice: far dimenticare Brozovic.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, Calhanoglu si è preso il ruolo del croato e ne ha ereditato a tutti i poteri, diventando un leader del centrocampo ogni più rosea aspettativa. Se ne è reso conto anche Inzaghi, che non può più rinunciare a lui: il turco è stato titolare in 13 partite su 14 in stagione, con l’unica eccezione della gara contro la, saltata per un problema fisico.

L’opinione di Passione Inter

Le prove generali in questo nuovo ruolo erano già state fatte lo scorso anno: quando Brozovic fu assente a lungo per infortunio, Calhanoglu già mostro il suo potenziale davanti alla difesa. Tuttavia, un adattamento totale così rapido e di così alto livello non sembrava pensabile. Il turco è sempre stato abituato a giocare più vicino alla porta ed è stupefacente notare come abbia comunque mantenuto un’incisività offensiva di ottimo livello, innalzando anche il suo livello difensivo.