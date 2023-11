Inter, tutto fatto per il nuovo sponsor: esordio, cifre e dettagli

L’Inter ha raggiunto l’accordo per un nuovo contratto di sponsorizzazione, già nell’aria da tempo. A partire dalla gara con il Frosinone, infatti, Qatar Ariways sarà presente sui LED a bordocampo di San Siro. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che riporta come la compagnia aerea verserà circa 1 milione di euro fino al 30 giugno. Poi le cose potrebbero cambiare: perché l’accordo con Paramount+ è in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato alle cifre attuali da 11 milioni di euro a stagione.

Sempre secondo la Rosea, i nerazzurri avrebbero già avuto più di una chiacchierata preliminare con Qatar Airways, circa la possibilità di diventare main sponsor nella prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di nuovi sponsor rappresenta sempre un fattore positivo per l’Inter, alla ricerca di modi per aumentare gli incassi. Di certo i risultati ottenuti in campo europeo aiutano, avendo aumentato l’interesse attorno al brand nerazzurro e creato nuove opportunità di guadagno.