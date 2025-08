Dall’Inter al Milan: cambia il mercato per l’attaccante

Nel corso di questa sessione estiva di mercato sono tanti i giocatori che vengono continuamente accostati all’Inter in diverse zone del campo. Soprattutto in attacco, prima che prendesse piede con forza l’ipotesi Lookman, sono stati parecchi profili avvicinati al club nerazzurro che però non hanno trovato conferme.

Uno di questi è stato Rasmus Hojlund del Manchester United che veniva indicato da parecchie fonti sia italiane che inglesi come obiettivo di mercato dell’Inter. Adesso però, come riporta Gianluca Di Marzio, è il Milan ad averlo messo nel mirino per la sua campagna estiva di rafforzamento in vista del ritorno della Serie A.

I rossoneri hanno infatti bisogno di un attaccante e dopo Nunez e Vlahovic è finito anche Hojlund nel mirino della squadra di Max Allegri. L’ex Atalanta ha trovato poche fortune in Premier League con il Manchester United e per questo potrebbe vedere di buon grado un suo ritorno in Italia con il Milan che ci prova.