Zanetti: “Inzaghi distratto in finale? Noi pensiamo QUESTO”

Nelle scorse ore il vicepresidente dell‘Inter, Javier Zanetti, è stato intervistato in Argentina da Clank. L’ex capitano nerazzurro ha parlato della passata stagione, chiusa senza titoli: “Serve sempre equilibrio. Lo scorso anno non abbiamo vinto titoli, ma la stagione economicamente è stata molto positiva: finale di Champions, mondiale. Sono risorse che ci servono per affrontare la nuova stagione. Siamo sempre alla ricerca di competitività e da 4-5 anni ci stiamo riuscendo. Finali Europa League, scudetti. Siamo sempre molto vicini, a volte vinci a volte no. Devi sempre mantenere il livello sportivo e la crescita del club”.

In seguito Zanetti ha poi parlato anche del valore di un suo connazionale come Lautaro Martinez che ne ha ereditato la fascia da capitano: “Lautaro ha un grande senso di appartenenza, sta facendo bene nel club. Mi rende molto felice il suo cammino. Mi ricorda quando ho iniziato io. Intervista post Mondiale? È stato tutto molto veloce. Finisce la partita e ha il microfono. Hanno postato una foto con Calhanoglu, le cose si risolvono parlando. Ora siamo tutti concentrati sulla nuova stagione”.

Infine il vicepresidente dell’Inter ha parlato della scelta di Chivu al posto di Inzaghi: “Prima di tutto, parlando con il presidente, il direttore sportivo, serviva un profilo che era di casa, che conosceva l’ambiente e lui ha personalità. Inzaghi distratto in finale? Non so, ma è andata così. È stata data tanta attenzione a questa cosa perché abbiamo perso. Grazie a Simone per tutto quello che ha fatto, in 4 anni ha compiuto un lavoro straordinario. Sempre un ottimo rapporto. Eravamo tutti concentrati sulla finale di Champions. Nessuno si è fermato a pensare a quello che poteva succedere dopo”.