Biasin: “Ecco perché l’Atalanta non apre per Lookman”

L’esperto Fabrizio Biasin è intervenuto nuovamente per fare un punto della situazione intorno alla trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter. Stando a quanto affermato dal noto giornalista, al momento non sono attesi ulteriori rilanci dei nerazzurri nei confronti dell’Atalanta. Al contrario, si attende prima un segnale da Bergamo per capire come e in quale direzione muoversi.

Inoltre, secondo Biasin, l’Atalanta dovrà prima trovare un sostituto a Lookman: “L’Inter non ha già stabilito un rilancio all’offerta (respinta) da 42+3 milioni, attende che prima l’Atalanta stabilisca un prezzo. L’Atalanta prima di tutto deve/vuole trovare un’alternativa a Lookman. L’Inter non prende in considerazione alternative a Lookman, lo farà solo in caso di chiusura della trattativa. Lookman continua a volere solo l’Inter”.