Colpo di scena Inter-Parma: accordo e firma immediata

Questa sessione estiva di mercato ha visto Inter e Parma spesso in trattativa insieme perché i nerazzurri hanno guardato in casa ducale a più riprese. In primis è arrivato l’allenatore Cristian Chivu che ha guidato alla salvezza la squadra emiliana nella scorsa stagione e poi c’è stato anche l’acquisto di Ange-Yoan Bonny.

I tifosi dell’Inter hanno sperato a lungo che arrivasse pure la chiusura per un talento del Parma come Giovanni Leoni ma ad oggi è ancora da completare questo affare perché il club non vuole cederlo. Tuttavia, le due società sono vicinissime ad accordarsi per un altro movimento di mercato immediato.

In questo caso a fare il percorso inverso da Milano a Parma sarà Sebastiano Esposito che è pronto a sorpresa alla corte ducale. Lo riporta Gianluca Di Marzio che sottolinea come sia un trasferimento a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.