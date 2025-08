Zazzaroni: “Queste le 6 alternative dell’Inter a Lookman”

Nuovo aggiornamento di calciomercato sul fronte Ademola Lookman da parte di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport questa mattina ha commentato le voci che riguardano le possibili alternative valutate dall’Inter in attacco qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa con l’Atalanta.

Tra questi, il giornalista ha fatto i nomi di ben sei calciatori, tra cui anche profili sin qui mai accostati come Nusa e Garnacho. Queste le alternative per l’attacco nerazzurro: “Ben Seghir, Sancho, Nkunku, Nusa, Garnacho, Openda: sono tutti giocatori considerati, pur se in tempi diversi”.

Allo stesso tempo, però, Zazzaroni ha ribadito un concetto molto importante per sottolineare come in questo momento Lookman sia il vero e unico grande obiettivo dell’Inter: “Con nessuno di loro Marotta sta sviluppando il discorso semplicemente perché l’obiettivo è Lookman che fa il diavolo a quattro per l’Inter. Anche questa è una forma di… rispetto”.