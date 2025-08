L’Inter fissa il prezzo per Pavard: può partire a queste cifre

Dopo aver respinto il tentativo da 32 milioni di euro del Crystal Palace nei confronti di Yann Bisseck, l’Inter ha lanciato un segnale forte sul mercato. Il club nerazzurro, infatti, ha mostrato una posizione di forza dinnanzi ad una proposta molto importante, rilanciando invece alle proprie condizioni con una valutazione non inferiore ai 40 milioni.

Lo stesso Bisseck, tra l’altro, non ha mostrato grandi aperture verso la Premier League, ribadendo piuttosto la sua preferenza verso i colori nerazzurri. Un altro big in difesa che potrebbe attirare l’interesse di grandi club in Europa è Benjamin Pavard. Anche nei confronti del francese l’Inter non dichiara certo l’incedibilità, ma anzi sarebbe disposta a trattare dinnanzi alla giusta offerta.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, davanti ad una proposta da 25 milioni di euro il club nerazzurro potrebbe avviare una trattativa. Pavard, che non ha mostrato alcun segnale di addio e che all’Inter si trova parecchio bene, direbbe di sì solamente davanti alla proposta di una big mondiale. Eventualmente, secondo il quotidiano, verrebbe sostituito non Giovanni Leoni del Parma, bensì dal meno costoso De Winter.