Le due cessioni dell’Inter che sbloccano il COLPO Leoni

Nonostante da più parti siano arrivate numerose smentite, c’è chi sostiene ancora che Giovanni Leoni possa diventare presto un nuovo calciatore dell’Inter. Nello specifico, questa mattina il Corriere dello Sport ha rivelato nel dettaglio l’incastro di mercato che potrebbe portare durante questo mese il giovane difensore a vestire la maglia nerazzurra.

Dopo aver già incassato ben 26 milioni dagli esuberi (Aleksandar Stankovic, Buchanan, Agoumé, Filip Stankovic e Vagiannidis), l’Inter punta a raggiungere quota 35 per presentarsi dal Parma con una proposta concreta per il classe 2006. A tal proposito, ecco che l’affare avanzato con il Cagliari per la cessione di Sebastiano Esposito può accelerare le pratiche.

Al momento rimane ancora distanza sulla formula, “visto che inizialmente i sardi avevano accettato l’accordo sulla base di 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Poi però hanno ridotto la cifra a 3 milioni e, oltre alla percentuale di rivendita, hanno chiesto 300 mila euro di bonus per le prossime tre salvezze”. Una volta superato questo ostacolo, si potrà pensare alla seconda cessione.

Questa porta al nome di Mehdi Taremi, altro grande nome del mercato in uscita dell’Inter. L’iraniano sembra avere buon mercato in Premier League ed ha già rifiutato due proposte dal Brasile. Dalla sua partenza, il club nerazzurro punta ad incassare circa a 8-10 milioni di euro che, se sommati a quelli ricavati da Esposito, fanno schizzare il bottino finale ben oltre l’obiettivo 35.