L’Inter PIOMBA su Sancho se non si sblocca Lookman

Nonostante la fortissima volontà sia da parte dell‘Inter che di Ademola Lookman di portare a termine questa lunga e snervante trattativa, va comunque calcolato il rischio che tutto possa andare in frantumi qualora l’Atalanta continuasse a fare muro. Da qui, ecco che nelle ultime ore dalle parti di Viale della Liberazione ha scalato posizioni un’alternativa concreta al nigeriano.

Oltre al nome di Nkunku, attaccante in uscita dal Chelsea che non scalda particolarmente l’Inter, il profilo più gradito ai nerazzurri sembra essere quello di Jadon Sancho. Esterno classe 2000 di proprietà del Manchester United, è stato promosso a pieni voti dai dirigenti interisti non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per la giovane età e per il costo del cartellino piuttosto contenuto.

I Red Devils, infatti, aprono ad offerte intorno ai 25 milioni di euro, una cifra sensibilmente più bassa rispetto ai 50 milioni che potrebbe chiedere l’Atalanta per Lookman. A quel punto, risparmiando sul costo del cartellino, l’Inter potrebbe assecondare con più facilità le eventuali richieste di ingaggio dell’attante inglese.

Tutto, ad ogni modo, rimane nelle mani di Lookman: il nigeriano rappresenta la priorità assoluta per Cristian Chivu e l’Inter sta chiaramente apprezzando gli sforzi portati avanti dal ragazzo per liberarsi dall’Atalanta. Allo stesso tempo, un top club come quello nerazzurro, ha l’obbligo di non farsi trovare impreparato dinnanzi a qualsiasi scenario e valutare delle alternative credibili del calibro di Sancho.