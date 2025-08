Terzo rilancio dell’Inter per Lookman: ECCO quota 50

Oltre agli sforzi che da giorni Ademola Lookman sta facendo pur di convincere l’Atalanta a cedere alle sue condizioni, anche l’Inter sullo sfondo sta preparando una nuova offerta al rialzo. Chiaramente il club nerazzurro in questa fase non può fare altro che attendere come spettatore un segnale dai bergamaschi che tarda ad arrivare.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il tempo dei rilanci rispetto all’ultima proposta da 45 milioni di euro bonus compresi arriverà. A deciderlo, però, sarà soprattutto l’Atalanta che prima dovrà fornire ufficialmente un prezzo del cartellino, ma soprattutto dovrà dimostrare di essere effettivamente disponibile ad aprire alla cessione ad una società italiana.

A quel punto, l’Inter sarebbe propensa a spingersi verso un ultimo definitivo rilancio. L’idea è quella di presentare un’offerta da 45 milioni come parte fissa, più bonus che dovrebbero far lievitare la cifra finale intorno a quota 50. A quel punto, tutto passerebbe nuovamente nelle mani dei Percassi e della valutazione finale che verrà fatta del cartellino di Lookman.