Milan-Inter, ADDIO prima del derby: l’attaccante lascia subito Milano

Domenica si gioca un derby della Madonnina molto importante per il resto della stagione e Milan ed Inter ci arrivano con umori opposti. I nerazzurri sono reduci da un ottimo periodo recente e hanno appena conquistato il definitivo 4° posto in Champions League mentre i rossoneri hanno perso con la Dinamo Zagabria e sono in un momento di grande difficoltà.

Dopo che le ultime due stracittadine sono andate al Milan (andata di campionato e finale di Supercoppa Italiana) l’Inter ha tanta voglia di riscatto e di vincere un derby per far gioire i suoi tifosi. Nel frattempo arriva una notizia che rischia di affossare ancora di più il morale dei tifosi rossoneri e che proviene dal fronte mercato.

Secondo quanto riportato dal noto insider Fabrizio Romano, l’attaccante spagnolo Alvaro Morata sarebbe molto vicino a salutare dopo appena sei mesi il Milan per trasferirsi al Galatasaray. L’operazione sembra essere ben avviata e il numero 7 rossonero potrebbe quindi partire anche prima del derby di domenica, potrebbe forse anche aver inciso una clamorosa lite ieri negli spogliatoi.