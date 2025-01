Non solo gli ottavi: vincere col Monaco vale anche una speciale top 5

La vittoria di ieri per 3-0 dell’Inter sul Monaco ha permesso ai nerazzurri di volare agli ottavi di finale di Champions League concludendo una eccellente prima fase della competizione. Simone Inzaghi e la sua squadra sono infatti riusciti a piazzarsi al quarto posto della classifica generale del torneo dimostrando di essere una delle formazioni più forti in Europa.

Oltre ad aver evitato i playoff, l’Inter ha anche guadagnato una cifra record da questa felice campagna europea con il nuovo format di quest’anno in Champions League ma i motivi per esultare non sono finiti qua. I nerazzurri hanno infatti compiuto un bel balzo in avanti anche nel ranking UEFA.

Secondo l’aggiornamento della graduatoria con tutte le squadre europee stilata dalla UEFA, l’Inter ora è la quinta squadra in Europa guadagnando due posizioni in classifica. In vetta c’è il Real Madrid, seguono poi in ordine Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e proprio l’Inter. Alle spalle dei nerazzurri ci sono poi PSG, Borussia Dortmund, Roma, Bayer Leverkusen e Chelsea che completano la top 10.