Incasso MONSTRE dalla Champions: Inter a QUOTA 90 milioni

Il nuovo formato della Champions League, che ieri ha chiuso la prima fase a classifica unica, ha subito avuto un impatto superlativo sulle finanze dell’Inter. Il club nerazzurro è stato protagonista di una prima parte da urlo, centrando con merito l’obiettivo di entrare direttamente agli ottavi di finale grazie al quarto posto blindato con la vittoria sul Monaco.

Stando ai dati diffusi da Football Meets Data su X, con il percorso svolto sino a questo momento l’Inter si sarebbe già aggiudicata il secondo incasso più alto tra le 36 formazioni partecipanti nella League Phase, alle spalle solamente del bottino da quasi cento milioni conquistato dal Liverpool. Si tratta di una cifra monstre, pari a poco più di 90 milioni di euro senza considerare gli incassi dal botteghino per il match casalinghi.

Questa la distribuzione dei premi che spettano all’Inter in questa edizione della Champions League:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Quota europea: 28,05 milioni di euro;

Quota non europea: 7,95 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,30 milioni di euro;

Bonus piazzamento: 11,70 milioni;

Qualificazione diretta: 11 milioni;

Sommando tutte le voci precedenti, viene fuori un incasso complessivo da 90,63 milioni di euro. Si tratta di cifre ancora non ufficializzate dall’Uefa, ma che rendono perfettamente l’idea di quanto siano stati importanti i risultati collezionati dall’Inter in queste otto giornate di Champions League.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



🔹 Liverpool's 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 defeat means they're just short of €100m

🔹 Inter 🇮🇹 the second one to breach €90m, Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Barcelona 🇪🇸 very close to it

🔹 Lille 🇫🇷 close to €80m, A.… pic.twitter.com/T3SBIinORu