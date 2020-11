Mercato – Miranda sta trattando il ritorno al San Paolo nel 2021

Dopo aver alzato incredibilmente il titolo vincendo il campionato cinese con il Jiangsu Suning, Joao Miranda potrebbe presto decidere di far discutere di sé sul mercato e tornare in Brasile. Il centrale verdeoro, protagonista insieme ad Eder della vittoria ottenuta in Cina, starebbe difatti trattando il trasferimento al San Paolo, club in cui aveva già militato dal 2006 al 2011 con la promessa che un giorno avrebbe fatto ritorno.

Dopo l’ultima parentesi in Europa con la maglia dell’Inter, Miranda aveva scelto di lanciarsi in un’avvincente avventura in Cina, per conoscere una realtà sicuramente nuova dalle precedenti esperienze. All’età di 36 anni, fresco di una vittoria molto importante per un club come il Jiangsu Suning, secondo quanto rivelato da Esporte Interativo, il centrale brasiliano starebbe considerando seriamente di tornare in patria nel gennaio del 2021.

