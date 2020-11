Argentina, Lautaro a segno anche contro il Perù. E’ il goleador di Scaloni: staccato Messi in classifica

Non dev’essere difficile comprendere perché da quando è sbarcato sulla panchina della nazionale argentina, Lionel Scaloni non ha praticamente mai rinunciato a Lautaro Martinez in mezzo al suo attacco. In questo ciclo del commissario tecnico, infatti, l’attaccante dell’Inter si è consacrato come calciatore con più reti all’attivo: ben 11 realizzazioni sino a questo momento, addirittura cinque in più rispetto ai gol segnati dall’amico Leo Messi.

Anche contro il Perù, il Toro ha timbrato il cartellino partecipando da protagonista al 2-0 della sua Argentina. Al minuto 28, dopo la rete di Nicol Gonzalez che aveva sbloccato il match al 17′, Lautaro si è presentato a tu per tu con Gallese sfruttando un filtrante micidiale del connazionale Paredes. L’attaccante dell’Inter, come sempre molto lucido sotto porta, ha scartato l’estremo difensore e di sinistro ha gonfiato la rete raddoppiando il vantaggio dell’albiceleste.

