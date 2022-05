Mercato – Mkhitaryan-Inter, il colpo si avvicina: è stata informata la Roma

Manca soltanto l'ufficialità del colpo di mercato

I 3,5 milioni di euro, bonus compresi, sono un'offerta più che sufficiente per portare a casa l'armeno. I nerazzurri sono convinti che la Roma non farà un rilancio in grado di far cambiare idea a Mkhitaryan. Si tratta di un colpo importante che potrà dare a Inzaghi diverse opzioni tattiche, a partire da un 3-4-2-1 avanzando magari Calhanoglu (o Dybala) e Mkhitaryan alle spalle di Lautaro Martinez.