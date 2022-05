TS – Se Bastoni parte, l’Inter ha trovato il sostituto: interesse per Gvardiol

Il profilo di Gvardiol è promosso a pieni voti dagli osservatori dell'Inter

La necessità di vendere un big da parte dell'Inter è ormai chiara: le voci su Bastoni, in merito, continuare a diventare sempre più numerose. Il Manchester United, in particolare il nuovo tecnico Ten Hag, stravede per il difensore nerazzurro. L'Inter per Bastoni chiede almeno 60 milioni di euro e parte di questi saranno ovviamente reinvestiti nel suo ipotetico sostituto.