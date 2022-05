GdS: “Perisic aveva già deciso, la chiamata a Inzaghi”, tutto sull’addio all’Inter

I retroscena sull'addio di Perisic all'Inter

L'addio di Ivan Perisic si sta per consumare. Il croato è atteso a Londra nelle prossime ore per svolgere le visite mediche con il Tottenham e firmare il suo nuovo contratto. Il rilancio dell'Inter è stato inutile anche perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, Perisic aveva già deciso di salutare il club nerazzurro. Sono stati svelati, poi, altri retroscena sull'addio del croato.