Mercato – L’Inter mette Dybala in stand-by: Lukaku può davvero tornare?

Il punto della situazione sull'attaccante belga

Da diversi giorni vi raccontiamo di incontro tra un rappresentante di Lukaku , l'avvocato di fiducia, e l' Inter previsto per la prossima settimana. Il vertice servirà per capire se il ritorno di Lukaku all'Inter è davvero realizzabile: l'operazione infatti resta complicatissima (e qui ne abbiamo parlato in dettaglio) ma attenzione perché i nerazzurri vogliono fare un tentativo concreto per riportarlo a Milano.

In mattinata, tutti i principali quotidiani hanno parlato di Lukaku-Inter, in particolare il Corriere dello Sport: "Il motivo per cui l'Inter non ha ancora affondato con decisione per Paulo Dybala si chiama Romelu Lukaku". Questa è la notizia più importante: nonostante sia molto difficile, l'Inter ci proverà sul serio mettendo addirittura in stand-by l'operazione Dybala a parametro zero.