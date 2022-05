Mercato – Bernardeschi, l’Inter lavora sottotraccia: contatti con l’agente

L'Inter si sarebbe informata sull'esterno classe 1994

Qualche giorno fa, il d.s. dell'Inter Piero Ausilio e l'agente Federico Pastorello si sono incontrati per parlare del futuro di Sebastiano Esposito . L'attaccante classe 2002 è stato il protagonista della chiacchierata tra i due ma in realtà, come racconta La Gazzetta dello Sport , si sarebbe parlato anche di Federico Bernardeschi .

É ormai noto che il rinnovo con la Juventus non arriverà: l'ex Fiorentina, quindi, diventa un profilo a zero molto appetibile sul mercato. L'Inter si è informata e ha chiesto a Pastorello di essere tenuta in considerazione per un'offerta. Le cifre sono alla portata del club nerazzurro: si pensa a un pluriennale da circa 3 milioni di euro. L'unica squadra, al momento, che ha mosso passi concreti per Bernardeschi è il Napoli.