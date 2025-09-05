Moretto SVELA: “Il Napoli voleva soffiare Bonny all’Inter”

Continuano a circolare i retroscena dell’ultimo mercato a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva. Nelle scorse ore, ad esempio, Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha ricordato la trattativa tra Inter e Parma per Bonny. Un’operazione chiusa in pochi giorni, ma che il Napoli avrebbe voluto rovinare con un’offerta dell’ultim’ora per soffiare il centravanti francese ai nerazzurri.

Questo il racconto di quei giorni: “Il trasferimento di Bonny all’Inter per la cifra superiore ai 23 milioni di euro, si chiude il 28 luglio. Però vi posso assicurare che nel weekend precedente a questo 28 giugno, il Napoli che stava trattando Nunez e Lucca, ha chiamato il Parma per Bonny. Il Napoli ha cercato di sondare concretamente le condizioni di uscita di Bonny provando ad abbozzare una prima proposta, ma in realtà Bonny era in trattativa molto avanzata con l’Inter e il calciatore aveva dato la parola, mancavano pochi milioni alla chiusura dell’operazione”.