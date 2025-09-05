5 Settembre 2025

VIDEO – Box to box e gol di Diouf con l’Inter in amichevole

Il primo sigillo del francese in amichevole

Si è chiusa sul risultato di 3-1 l’amichevole contro il Padova disputata questa mattina dagli interisti rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta, cui sono stati aggregati anche i ragazzi dell’U23 di Stefano Vecchi. Un buon test per mettere minuti nelle gambe per tanti calciatori che non hanno avuto spazio in questo inizio di stagione.

L’amichevole di oggi, però, è stata soprattutto l’occasione per vedere all’opera Andy Diouf, uno degli ultimi arrivati ad Appiano Gentile dal mercato dell’Inter. Il centrocampista francese è andato a segno al termine di un’azione iniziata appena prima del centrocampo e rifinita con un mancino rasoterra vincente dentro l’area del Padova.

Questa la rete di Diouf:

