HIGHLIGHTS Inter-Padova 3-1: Diouf con un super gol
Rivivi tutti i gol del match
Highlights Inter-Padova 3-1: Diouf segna in amichevole
E’ stato un buon test amichevole quello disputato questa mattina dall’Inter ad Appiano Gentile contro il Padova. Il match, che si è chiuso con il risultato di 3-1 in favore dei nerazzurri, ha visto protagonisti anche diversi calciatori dall’U23 aggregati alla prima squadra per via delle numerose assenze legate agli interisti impegnati con le rispettive Nazionali.
Tra le migliori notizie di giornata, lo splendido gol di Andy Diouf con una cavalcata iniziata poco prima del centrocampo e chiusa dal suo sinistro vincente dentro l’area di rigore avversaria. Ecco tutti i gol nerazzurri, compresi quelli di Mkhitaryan e Carlos Augusto, negli highlights di Inter-Padova 3-1:
GOL MKHITARYAN
Mkhitaryan si inserisce e… GOOOOOL ⚽🇦🇲#ForzaInter #InterPadova pic.twitter.com/UhNBTnwSzH— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 5, 2025
GOL CARLOS AUGUSTO
Il destro come il sinistro ⚖️
Carlos a segno contro il Padova 🇧🇷 #ForzaInter #InterPadova pic.twitter.com/USUjoRrWUq— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 5, 2025
GOL DIOUF
Diouf è partito da lontanissimo 😎— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 5, 2025
Ed è arrivato alla meta 🚂#ForzaInter #InterPadova pic.twitter.com/4M6EWlhiGd