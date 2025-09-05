5 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Padova 3-1: Diouf con un super gol

Rivivi tutti i gol del match

Highlights Inter-Padova 3-1: Diouf segna in amichevole

E’ stato un buon test amichevole quello disputato questa mattina dall’Inter ad Appiano Gentile contro il Padova. Il match, che si è chiuso con il risultato di 3-1 in favore dei nerazzurri, ha visto protagonisti anche diversi calciatori dall’U23 aggregati alla prima squadra per via delle numerose assenze legate agli interisti impegnati con le rispettive Nazionali.

Tra le migliori notizie di giornata, lo splendido gol di Andy Diouf con una cavalcata iniziata poco prima del centrocampo e chiusa dal suo sinistro vincente dentro l’area di rigore avversaria. Ecco tutti i gol nerazzurri, compresi quelli di Mkhitaryan e Carlos Augusto, negli highlights di Inter-Padova 3-1:

GOL MKHITARYAN

GOL CARLOS AUGUSTO

GOL DIOUF

