Questa mossa di mercato può cambiare il futuro di Calhanoglu

Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi di un addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi al Galatasaray, che però non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale ai nerazzurri.

Come raccontato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, l’affondo del club turco sembra dipendere da un’altra pista di mercato attualmente in attesa di sviluppo. Il Galatasaray, infatti, vorrebbe Victor Osimhen anche per la prossima stagione e per battere la concorrenza sarebbe disposta a mettere sul piatto un ingaggio 15 milioni di ingaggio, più 10 di sponsor.

Come scrive il quotidiano torinese, gli sforzi economici sarebbero rivolti tutti su questa operazione. Se andasse in porto, difficilmente ci sarebbe ulteriore budget per soddisfare le richieste economiche dell’Inter per Calhanoglu, che dovrebbero essere di almeno 25 milioni di euro.