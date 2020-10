Muntari torna in campo! Vicinissima la firma sul contratto: ecco dove giocherà

Dopo aver firmato un contratto semestrale con l’Albacete il 31 gennaio 2019, la carriera calcistica di Sulley Muntari sembrava arrivata alla fine. Fermo da oltre un anno, il 36enne ghanese non riusciva a trovare un club che decidesse di puntare su di lui. Stando a quanto riportato da KickOff.com, però, all’ex Inter e Milan, ora, sarebbe arrivata un’offerta da un club per tornare in campo. Si tratta del Maritzburg United, squadra sudafricana che gioca nella Premier Soccer League.

Il ghanese, quindi, dopo aver giocato per diversi anni in Europa – ed anche in Italia – potrebbe chiudere definitivamente la sua carriera in Sudafrica. Starebbe atterrando in queste ore nel paese, pronto a firmare il suo contratto con il nuovo club.

