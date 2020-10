Lukaku d’Europa, l’Inter si affida a lui. Numeri impressionanti, il record di Lewandowski e CR7 è molto vicino

Per risollevarsi dopo il deludente ko nel derby, l’Inter si affida nuovamente a Romelu Lukaku. Il totem belga, autore fin qui di 4 gol in altrettante partite in campionato, è pronto a trascinare i nerazzurri anche fuori dai confini, ancora freschi di sconfitta in finale di Europa League. Big Rom odia perdere, non perde occasione per ribadirlo, tant’è che quel ko contro il Siviglia è ancora nella sua mente dalla quale non vede l’ora di scacciarlo. Per questo motivo l’obiettivo è già focalizzato sul Borussia Mönchengladbach, che aprirà le danze della fase a gironi di Champions League domani sera a San Siro.

C’è anche un record, peraltro, che Lukaku spera di battere: quello delle gare consecutive a segno in Europa. La striscia è iniziata a Praga contro lo Slavia, ed è arrivata a quota 8. Nei primi due gradini del podio ci sono Cristiano Ronaldo (11) e Robert Lewandowski (9): Romelu punta a superarli.

