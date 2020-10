Verso Inter-Borussia M, Bastoni c’è: aggregato al gruppo anche Nainggolan, Padelli sostituisce Radu

Mancano circa 36 ore all’inizio della fase a gironi di Champions League per l’Inter, impegnata domani sera a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach. Finalmente qualche buona notizia in casa nerazzurra: come riporta La Gazzetta dello Sport, tornano infatti a disposizione Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, entrambi fermati dal Covid per circa 10 giorni. Dopo il tampone risultato negativo al quale si sono sottoposti negli scorsi giorni, i due sono ora riaggregati alla prima squadra e pronti a tornare in campo.

Diverso, invece, il discorso legato a Milan Skriniar ed Ashley Young. I due hanno terminato il periodo di quarantena, ma sono ancora in attesa della negatività al tampone. Daniele Padelli, infine, sostituirà momentaneamente Ionut Radu nella lista Champions (per i portieri viene concessa questa possibilità).

