Inter-Borussia M, le ultime di formazione: Eriksen ancora in dubbio, Bastoni torna titolare

Qualche buona notizia in casa Inter in vista della gara contro il Borussia Mönchengladbach c’è. Tra i diversi casi Covid che hanno travolto lo spogliatoio, infatti, Bastoni e Nainggolan sono pienamente recuperati e saranno a disposizione del gruppo. Padelli sostituirà momentaneamente Radu, mentre Skriniar e Young sono in attesa del tampone dopo aver terminato il periodo di quarantena. Rientrerà anche Stefano Sensi, squalificato in campionato, mentre per Vecino serviranno ancora alcune settimane.

Pochi dubbi, quindi, nella mente di Antonio Conte in ottica la formazione. L’unico è quello che riguarda il trequartista, ruolo nel quale si giocano un posto Eriksen e Sensi, con l’italiano leggermente in vantaggio secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco quindi la probabile formazione nerazzurra per Inter-Borussia Mönchengladbach.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Sensi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<