Fiorentina, traballa Iachini: Spalletti c’è ma prima deve liberarsi dall’Inter. Le cifre

Il tempo a disposizione di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina sembra già essere giunto al limite. Dopo la conferma un po’ a sorpresa arrivata lo scorso 29 luglio, la Viola ha cominciato questo campionato mostrando notevoli lacune, che l’hanno portata a totalizzare fin qui solo quattro punti in altrettante partite. Motivo per cui la dirigenza, dopo un lungo confronto col presidente Commisso, avrebbe deciso per il cambio di allenatore. Dopo aver scartato immediatamente il nome di Walter Mazzarri, mai preso veramente in considerazione, la corsa alla panchina della Fiorentina sarebbe a due tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Entrambi devono liberarsi da ingaggi pesanti, garantiti rispettivamente da Juventus ed Inter. E i nerazzurri, in questo senso, sperano: se Luciano dovesse decidere di firmare, il club di Zhang risparmierebbe i 400.000 euro che deve ancora riconoscergli fino a giugno.

