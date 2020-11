Ndombele sulla trattativa con l’Inter: “Il presidente ha voluto tenermi”

Tanguy Ndombele, acquistato dal Tottenham per circa 60 milioni di sterline dopo essersi messo in mostra con la maglia del Lione, è stato molto vicino all’Inter negli ultimi mesi, con il numero 28 degli Spurs inserito in una bozza di trattativa per portare Skriniar a Londra. Il francese, intervistato ai microfoni di Canal Plus, ha rivelato un retroscena sui nerazzurri.

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “Sono riuscito a dimostrare a Mourinho che sono motivato, e questo è quello che conta. In questa stagione le cose stanno andando abbastanza bene con il tecnico e tutti hanno messo da parte il proprio ego. L’offerta dell’Inter? Il presidente ha detto no, voleva tenermi qui. Sapevo di dover dare di più rispetto all’anno passato ed è quello che sto facendo. Io e Mourinho ci siamo lasciati alle spalle le incomprensioni del passato e i risultati si vedono“.

