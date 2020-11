Social – L’Inter riabbraccia Skriniar: “Bentornato Milan!”

L’Inter, sui propri canali social, riaccoglie Milan Skriniar, assente da diverse settimane per la sua positività, ad Appiano Gentile. L’ultima gara giocata dal difensore slovacco ex Sampdoria è stato il pareggio esterno contro la Lazio, mentre il suo ritorno potrebbe avvenire già domani sera per la trasferta di Champions League contro il Real Madrid.

La società nerazzurra, dunque, ha dato il suo bentornato al numero 37, la cui assenza si è fatta sentire nelle gare disputate durante il mese di ottobre: “Bentornato Milan!“.

