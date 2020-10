Né Inter né Juventus, Emerson Palmieri resta in Premier. Mancini: “Speravo nel suo ritorno”

Il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del mancato arrivo di Emerson Palmieri in Italia. L’italo-brasiliano del Chelsea è stato a lungo inseguito da Inter e Juventus ma il suo ritorno alla fine non si è concretizzato in questa finestra di calciomercato.

Ecco le parole del Mancio: “Speravo che Emerson potesse arrivare in una squadra per giocare con continuità. Un po’ di difficoltà l’abbiamo sempre avuta, ci sono pochi italiani rispetto al passato”.

