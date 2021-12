Sun – Il Newcastle vuole rinforzarsi in attacco: occhi su Dzeko

L'Inter pensa a una possibile plusvalenza

Il Newcastle , penultimo in Premier League , cerca urgentemente rinforzi nel mercato di gennaio. La nuova proprietà saudita vuole evitare a tutti i costi una retrocessione che sarebbe più che fallimentare. Secondo la testata inglese Sun, i Toffees avrebbero puntanto Anthony Martial : l'attaccante francese ha intenzione di lasciare il Manchester United e il Newcastle potrebbe essere la destinazione giusta. Ma non finisce qui.

Sempre secondo il Sun, il club inglese avrebbero adocchiato anche Edin Dzeko per il mercato di gennaio: l'Inter pensa a una possibile plusvalenza. Anche se sembra molto difficile vedere il bosniaco lontano da Milano, per due ragioni: trovare un sostituto di livello è cosa praticamente impossibile nella sessione invernale di calciomercato. E poi Dzeko è stato semplicemente fenomenale in questo inizio di stagione (11 gol e 4 assist fin qui).