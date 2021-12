CdS – Zhang entusiasta dei risultati: pronti i rinnovi “premio”

Accelerata per le situazioni in sospeso

Tuttavia Zhang, bloccato per il momento in Cina dalle rigide norme anti covid, non si limiterà solo a fare i complimenti a distanza. Pare infatti che il rendimento dell'Inter lo abbia spinto a sbloccare le trattative ancora in stand-by per i rinnovi. In primis quelli dei dirigenti, Marotta, Ausilio, Samaden e Baccin. La volontà di chiudere c'è da mesi, ma ora si punta a mettere tutto nero su bianco ed ufficializzare il prima possibile. Stesso discorso anche per il prolungamento di Dimarco, ormai vero e proprio dodicesimo uomo della rosa di Inzaghi, e Brozovic. Per il primo manca solo l'ufficialità, per il secondo ci vorrà ancora qualche tempo ma la strada sembra in discesa. Discorso più complesso per Perisic, anche se l'euforia potrebbe spingere Zhang ad uno sforzo per accontentarlo.