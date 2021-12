Mercato Inter – Perisic in stand-by, Marotta vaglia le alternative

I principali "indiziati"

Pietro Magnani

La situazione di stallo sul rinnovo di Ivan Perisic obbliga per forza di cose l'Inter a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe vagliando diversi nomi, anche se i preferiti per l'approdo a Milano sarebbero soprattutto due.

Il primo della lista, da diverso tempo, è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. L'esterno mancino è meno fisico e abituato ai recuperi difensivi rispetto a Perisic, ma è dotato di più tecnica e dribbling nello stretto. Il 29 enne, già vicinissimo alla Lazio in estate, vuole fortemente la Serie A, tanto da entrare nella scuderia del procuratore Lucci, già agente di Correa e Dzeko. Il suo contratto in scadenza nel 2023, oltre alla volontà del ragazzo, costringeranno i tedeschi ad abbassare di molto le pretese per un eventuale acquisto. Per 10 milioni di cartellino e 2,5 a stagione di ingaggio si può chiudere. Il centrocampista serbo non è l'unico indiziato ad ereditare la fascia sinistra dell'Inter.

Dai numerosi blitz sudamericani di Baccin infatti, è emerso il talento del 21 enne Abner Vinicius. Il ragazzo, medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale, è di proprietà dell'Atheltico Paranaense ed è in orbita nerazzurra da parecchio tempo. Anche per motivi anagrafici, potrebbe essere lui il dopo Perisic, avendo molti margini di crescita e di "malleabilità" per il 3-5-2 di Inzaghi. Come con tutti i talenti brasiliani però, bisognerà muoversi con largo anticipo per evitare l'aumentare della concorrenza della altre big d'Europa.