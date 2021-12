Perisic-Inter, per il rinnovo c’è ancora distanza: la situazione

Marotta ed Ausilio cercano di avvicinare domanda e offerta

L' Inter con Ivan Perisic si trova in una situazione molto delicata. L'esterno croato è sempre stato croce e delizia dei nerazzurri, tormentato dal proprio talento alternato troppo spesso alla discontinuità. Nella stagione in corso però Perisic sta giocando a livelli mai visti, senza dubbio i picchi più alti della carriera. Il suo contratto è però in scadenza a giugno e Marotta ed Ausilio si trovano a dover districarsi in una situazione complicata.

Perisic infatti, rispetto a qualche mese fa, quando era irremovibile sull'addio, sembra essere diventato meno rigido. Ha più volte aperto ai discorsi sul rinnovo, tuttavia la distanza tra le parti è ancora, per il momento, molto ampia. Al momento il calciatore guadagna 5 milioni netti a stagione, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, per rimanere a Milano vorrebbe un triennale da 6 milioni all'anno. Molti soldi, specie per chi va verso le 33 primavere. L'Inter per il momento sembra disposta a mettere sul piatto 4 milioni per 2 stagioni, magari aggiungendo qualche bonus. Una distanza che, ad una prima occhiata, pare incolmabile.