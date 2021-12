Calciomercato Inter – Se De Vrij dovesse partire si punta forte su Bremer

I nerazzurri hanno nel mirino il brasiliano del Torino

Pietro Magnani

L'Inter sta volando in campionato a suon di goal e clean sheet. Marotta e Ausilio però da settimane stanno lavorando sul futuro del club, per continuare a mantenere la squadra competitiva pur dovendo con ogni probabilità sacrificare un pezzo pregiato in estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome del giocatore ceduto e quello in arrivo potrebbero già essere delineati.

In casa nerazzurra infatti c'è la forte sensazione di poter perdere Stefan De Vrij, che andrà in scadenza nel 2023 e come agente ha un osso duro come Mino Raiola. Ecco perché i dirigenti dell'Inter potrebbero forzare la mano per cederlo nell'ultima estate in cui si potrebbe monetizzare dal suo cartellino ossia quella del 2022. Avendolo portato a Milano a parametro zero, anche solo una ventina di milioni dalla sua cessione, oltre a permettere di investire sul sostituto, garantirebbero una considerevole plusvalenza. La società ha tentato anche la via del rinnovo, ma tutto è congelato da mesi. Tra gennaio e febbraio le parti si incontreranno, ma qualora la trattativa non decollasse, l'Inter accetterà definitivamente di separarsi dal difensore.

Perciò per il sostituto, nonostante la forte concorrenza, Marotta si sta muovendo da tempo per Bremer. Il centrale del Torino è già abituato a giocare, seppur con caratteristiche diverse, nel ruolo di De Vrij. L'Inter ha già parlato della possibile trattiva col presidente granata Urbano Cairo, che sarebbe disposto a cedere il brasiliano per 25 milioni. Se il club dovesse monetizzare adeguatamente, almeno 20 milioni, da De Vrij, allora investirebbe il ricavato proprio su Bremer, forte anche del gradimento del ragazzo. La palla, in caso di mancato rinnovo, passerà a Raiola: starà a lui portare offerte all'altezza per l'attuale centrale nerazzurro.