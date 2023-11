L’Inter SFIDA la Juventus per un giovane della Bundesliga

L’Inter irrompe nella corsa a Winsley Boteli, attaccante che milita nelle giovanili del Borussia Monchengladach, in Bundesliga Under 19. Si tratta di uno svizzero classe 2006 che in questa stagione ha già segnato 12 gol in 11 partite, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Su tutti, la Juventus di Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino il giocatore, che piace tanto anche all’Everton. Recentemente, Boteli ha cambiato procuratore: un possibile segnale di trasferimento in arrivo. I nerazzurri, quindi, entrano nella lista di squadre interessate all’attaccante, attualmente capocannoniere della Bundesliga U19.