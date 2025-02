Nico Paz svela: “In futuro mi piacerebbe giocare in una squadra”

Uno dei grandi obiettivi dell’Inter sul mercato è senza dubbio Nico Paz, trequartista che sta facendo grandi cose con la maglia del Como nel suo primo anno di Serie A. Sul talento argentino classe 2004 detiene ancora una clausola di recompra il Real Madrid che potrebbe esercitarla la prossima estate e intanto è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport e ha parlato del Como e del mercato.

Il fantasista 20enne si sta godendo la sua esperienza in riva al lago: “Sto bene qui con la mia famiglia. La gente di Como mi vuole molto bene, mi dice tante cose positive, mi aiuta e mi sta sempre vicina, mi sta aiutando a vivere questa bella esperienza. […] Come squadra abbiamo dimostrato che contro le squadre forti giochiamo senza paura e con personalità. Vogliamo fare tutte le partite nel modo migliore possibile”.

Sul mercato e il suo futuro Nico Paz sembra avere idee chiare: “Adesso non voglio parlare del futuro, sto iniziando e sono solo al mio primo anno. Sono concentrato per crescere ogni giorno con Fabregas che è un bravo allenatore e con il Como siamo migliorando tutti. In futuro chissà, sarebbe un sogno giocare di nuovo nel Real Madrid”.