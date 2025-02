Chi è La Penna, l’arbitro di Inter-Fiorentina: la vittoria manca da 4 anni

Questa sera l’Inter giocherà i minuti restanti del recupero del match – del 14° turno di campionato originariamente datato 1 dicembre – contro la Fiorentina al Franchi ma per ironia della sorte, il calendario prevede già la gara di ritorno lunedì sera alle 20:45 a San Siro, valida per la 24^ giornata di Serie A.

L’AIA questa mattina ha reso note le designazioni arbitrali per questo incontro in casa dell’Inter ed è stato indicato come arbitro Federico La Penna della sezione di Roma. Il direttore di gara romano sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro mentre il quarto ufficiale sarà Ayroldi. In sala VAR ci saranno Meraviglia e il suo assistente Fabbri.

I precedenti di La Penna nelle gare dell’Inter sono molto buoni ma la vittoria manca da ormai 4 anni. Dopo cinque iniziali vittorie dei nerazzurri con il fischietto proveniente dal Lazio, sono infatti arrivati la sconfitta in Coppa Italia col Bologna e il pareggio per 1-1 contro il Napoli in Serie A, entrambi nella passata stagione. L’ultimo successo interista con questo arbitro risale al 5 febbraio 2021 (proprio una sfida con la Fiorentina).