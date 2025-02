Nico Paz tra Como e Real Madrid: annuncio NETTO sul suo futuro

Da diversi mesi l’Inter ha messo nel mirino uno dei giovani di maggiore talento del campionato di Serie A, vale a dire Nico Paz del Como. Il fantasista classe 2004 è conteso da diverse squadre ma su di lui c’è il Real Madrid che ha un diritto di prelazione per le prossime tre sessioni estive a delle cifre già concordate. In questo scenario non sarà semplice per i nerazzurri mettere le mani sull’argentino.

Nella giornata di oggi Carlalberto Ludi, DS del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha risposto ad alcune domande sulla sfida tra la sua squadra e il Napoli che andrà in scena il prossimo fine settimana. Tra i temi trattati c’è stato anche quelle legato ad un talento come Nico Paz che piace a tante big sia italiane che straniere.

Ludi ha elogiato le qualità dell’argentino augurandosi che possa restare a Como a lungo: “Nico Paz è assolutamente un progetto di campione. Non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno e ha un atteggiamento e un’umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo qui il più possibile“.