Niente Inter per Digne: il francese pronto a trasferirsi all’Aston Villa

Il francese rimarrà in Premier League

Come riportato da Fabrizio Romano, Digne rimarrà a giocare in Premier League. L'Everton infatti, su indicazione di Rafa Benitez che ha litigato pesantemente col giocatore, ha deciso di vendere a titolo definitivo il francese all'Aston Villa di Steven Gerrard. Manca ormai solo l'ufficialità: il giocatore ha accettato il trasferimento e l'Everton incasserà circa 27 milioni di euro. L'Inter invece virerà su obbiettivi decisamente meno costosi e, forse, più utili alla causa, Kostic e Bensebaini in primis.