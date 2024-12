Non solo Bijol: l’Inter osserva un altro obiettivo dall’Udinese

Non è stata la serata più scintillante per Jaka Bijol, possibile obiettivo di mercato dell’Inter. Il difensore dell’Udinese è uscito dal campo all’intervallo della sfida di Coppa Italia, con il risultato già sul 2-0. Poco male per la dirigenza interista, che nella serata di San Siro ha avuto l’occasione di osservare da vicino un altro nome interessante.

Come riportato da calciomercato.it, nel taccuino di Marotta e Ausilio ci sarebbe anche Lorenzo Lucca. L’attaccante è valutato circa 20 milioni di euro dal club friulano. Un prezzo alto per l’Inter, per un giocatore comunque dietro nel gradimento dei dirigenti rispetto ad altri profili.