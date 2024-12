Addio Arnautovic: il Torino fissa la scadenza per il sostituto di Zapata

Il gol e la bella prestazione contro l’Udinese hanno aperto nuovi scenari possibili per il futuro di Marko Arnautovic all’Inter. L’austriaco rimane comunque nella lista degli obiettivi del Torino, che nel mercato di gennaio dovrà acquistare un sostituto di Duvan Zapata.

Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, vorrebbe consegnare a Vanoli il nuovo acquisto in tempo per il derby contro la Juventus dell’11 gennaio. Questa è la data di scadenza, con l’obiettivo di averlo già qualche giorno prima a disposizione, in modo da permettersi di integrarsi al meglio.

Oltre ad Arnautovic, gli altri due obiettivi del Torino, che opera con un budget relativamente limitato, sarebbero Beto dell’Everton e Simeone del Napoli. L’attaccante austriaco avrebbe il vantaggio di poter essere liberato gratis dall’Inter, ma l’ingaggio rappresenta l’ostacolo più grande.