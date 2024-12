Futuro Arnautovic, nuovo scenario all’Inter: “Non è da escludere”

La sfida di Coppa Italia contro l’Udinese era l’occasione per Inzaghi per avere segnali importanti da alcuni giocatori. Tra questi, a rispondere forte e chiaro è stato Marko Arnautovic. L’austriaco è tornato al gol e ha dato segnali importanti al mondo Inter, anche in merito al suo futuro.

Lo stesso giocatore ha parlato nel post-partita della sua esperienza in nerazzurro, che potrebbe chiudersi in anticipo, viste le voci di mercato per gennaio su di lui. Al tempo stesso, però, Inzaghi sembra ancora intenzionato a puntare su di lui.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludere che, grazie alla rete e alla prestazione di ieri sera, il suo minutaggio nelle prossime settimane possa aumentare. Di sicuro, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è stato un buon modo per ricacciare in dietro la concorrenza di Correa, che nelle ultime settimane sembrava averlo scavalcato nelle gerarchie.