Finalmente Asllani: “Gol olimpico e il solito difetto sparisce”

Era uno degli osservati speciali della sfida di Coppa Italia tra Inter e Udinese, e Kristjan Asllani ha risposto al meglio. Il centrocampista albanese, che fino a poche ore dal fischio d’inizio sembrava dovesse partire dalla panchina, ha preso il posto di Calhanoglu dal 1′, fornendo un’ottima prestazione, coronata anche da un gol “olimpico”.

Oltre alla rete direttamente da calcio d’angolo, Asllani si è reso autore di una gara che ha convinto tutti i maggiori quotidiani sportivi. Una serata iniziata con la splendida palla data ad Asllani, segno di una personalità tecnica finalmente in mostra. Una maggiore sicurezza che ha fatto sparire il solito difetto di velocizzare poco il gioco, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Il gol olimpico è il premio a una serata che gli fa tornare il sorriso. Il solito difettuccio di velocizzare poco il gioco per una sera sparisce”.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – “Inizia la sua gara con un lancio tagliato mancino che pesca Arnautovic. Trova il gol olimpico da corner. Finalmente una gara di personalità tecnica”.

TUTTOSPORT 7 – “Un pallone spettacolare regalato dopo pochi minuti ad Arnautovic, che non riesce a concretizzare, ma soprattutto un gol da calcio d’angolo splendido, che è un premio al suo essere stato sul pezzo in una serata in cui Calha partiva dalla panchina”.