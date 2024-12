Biasin: “Inzaghi mi ha detto una cosa importante su questo gruppo”

Dopo aver incontrato Simone Inzaghi lo scorso mercoledì per un aperitivo a Milano, Fabrizio Biasin ha raccontato alcuni dei retroscena del colloquio avuto con l’allenatore dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel post-partita di Coppa Italia dopo il successo nerazzurro sull’Udinese, il giornalista ha svelato alcuni commenti fatti dal tecnico sul gruppo di quest’anno e non solo.

Queste le parole di Biasin: “Cosa mi ha detto Inzaghi? Nulla di clamoroso. E’ contento di questo gruppo, dice che secondo lui è il gruppo più maturo anche da un punto di vista anagrafico, ma proprio sull’applicazione in campo. Mi ha detto una cosa che secondo me è molto importante, cioè: i ragazzi hanno capito che il loro bene non è giocare sempre. Questa cosa è difficile da far passare a un giocatore perché un giocatore per definizione vuole giocare. E invece tanti hanno capito che la loro fortuna passa dal fermarsi una partita ogni tre. Poi magari giochi 60′ di una e 30′ dell’altra, però una partita ogni tre non la devi fare altrimenti non riesce ad arrivare in fondo. E mi dice che sono tutti molto partecipi rispetto a questa cosa. Rispetto al 6-0 era contento, ma mi diceva sta cosa: ‘Io non so, ma c’è qualcuno che c’è rimasto male’. Qui c’è un dibattito su questa cosa. Io sono di un’idea e lui anche era d’accordo con questa cosa: perché uno si deve fermare, cosa vuol dire fermarsi in Serie A? Fermarsi per rispetto? Ma io per rispetto gioco contro di te al massimo”.